Российские силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Белгород, 6 мая, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны.
«Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.
Как передавало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле села Берёзовка Борисовского района две движущиеся по дороге «газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль.
Изначально сообщалось, что в результате атаки погибли шесть человек, пострадали 35, из них двое детей с поверхностными травмами.
Позже число погибших возросло до семи.
В этот же день позднее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Берёзовке при повторной атаке украинского беспилотника ранен мужчина.