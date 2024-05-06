Белгород, 6 мая, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле села Берёзовка Борисовского района две движущиеся по дороге «газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль.

Изначально сообщалось, что в результате атаки погибли шесть человек, пострадали 35, из них двое детей с поверхностными травмами.

Позже число погибших возросло до семи.

В этот же день позднее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Берёзовке при повторной атаке украинского беспилотника ранен мужчина.