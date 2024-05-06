Киев, 6 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Украина находится в шаге от приглашения в НАТО, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью американскому CBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, украинская армия работает в соответствии со стандартами НАТО, Украина провела все необходимые реформы.

«И теперь мы в шаге от приглашения», — сказал он, добавив, что Киев рассчитывает получить ответ на заявку по вступлению в НАТО на саммите альянса в июле.

Комментируя информацию о вводе западных войск на Украину, Шмыгаль сказал, что Киев будет признателен западным партнёрам, если они примут такое решение. Однако, добавил он, сейчас Киев просит у западных партнёров только оружие и военную технику.

Как передавало ИА Регнум, саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса, пройдёт в столице Соединённых Штатов Америки Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. Участниками встречи станут делегации 32 стран — членов Североатлантического альянса, а также представители других приглашённых государств и организаций.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщало, что лидеры стран НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не намерены приглашать Украину в альянс из-за соглашения о коллективной безопасности.

Старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт 29 апреля также дал понять, что Украину не примут в НАТО ещё как минимум несколько лет.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 29 апреля прибыл на Украину с необъявленным визитом и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Руководитель международного блока заявил, что все страны НАТО не придут к согласию по вопросу о приглашении Украины в альянс. По его мнению, речь будет идти только о том, как приблизить страну к этому.

Посол России в США Анатолий Антонов 9 апреля заявил, что Москва считает категорически неприемлемым вступление Украины в НАТО и расценивает это как угрозу национальной безопасности. Он отметил, что РФ не смирится с участием этой страны во враждебной организации.