Киев, 6 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Киев будет признателен западным партнёрам, если они примут решение ввести войска на территорию Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Если… партнёры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — заявил он в интервью телеканалу CBC.

По его словам, сейчас Киев просит у западных партнёров только оружие и военную технику, однако, «если время придёт», Украина будет рада вводу иностранных войск.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что допускает возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев, либо при прорыве линии фронта российской армией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал очень опасным очередное заявление французского лидера о возможной отправке войск на Украину. Он подчеркнул, что Франция в лице Макрона продолжает заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине.

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.

По словам заместителя представителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, отправка западных войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в войну, симметричный ответ со стороны России и мировую катастрофу.