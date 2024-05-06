Москва, 6 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Заявление лидера демократов в палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса о возможном размещении американских войск на Украине в случае поражения Киева является предвыборной риторикой. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Artur Widak/Global Look Press

Эксперт отметил, что слова Джеффриса не имеют официального характера, поскольку были сказаны в ходе интервью американской телерадиокомпании. Кроме того, Шариков подчеркнул, что из формулировок лидера демократов не следует, что американцы отправят свои войска на Украину.

«Это предвыборная риторика. Нужно учитывать, что Джеффрис является членом палаты представителей, и у него сейчас намечаются выборы. Кроме того, это человек достаточно новый, он пришёл на место Нэнси Пелоси и должен запомниться какими-то громкими утверждениями. Ему нужно заявить о себе достаточно громко, чтобы его воспринимали как значимого политика», — отметил эксперт.

Шариков также отметил, что для принятия закона о помощи Украине американцам понадобилось около полугода. В это время в Конгрессе США шли серьёзные дискуссии, хотя речь шла всего лишь о финансовой поддержке Киева.

По словам американиста, если же речь зайдёт о размещении на Украине американских солдат, сопротивление конгрессменов будет гораздо сильнее, чем сейчас. Поэтому не стоит воспринимать заявление Джеффриса всерьёз.

Как передавало ИА Регнум, лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине с задействованием американских войск со значительной долей вероятности может произойти в случае падения Киева.

Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Соединённым Штатам для интервенции на Украину потребовалась бы армия в 600–700 тыс. человек и несколько месяцев серьёзных приготовлений. Эксперт пояснил, что сейчас Вашингтон не в состоянии организовать такую масштабную военную акцию, поскольку общая численность разбросанных по всей планете американских войск составляет около 420–450 тыс. человек. Соответственно, для вторжения на Украину США придётся отозвать все свои войска из Африки, Латинской Америки и других регионов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.

Российский лидер не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.