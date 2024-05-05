Вашингтон, 5 мая, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Соединённым Штатам для интервенции на Украину потребовалась бы армия в 600-700 тыс. человек и несколько месяцев серьёзных приготовлений. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, чтобы США могли как-либо вмешаться в конфликт на Украине, им потребуется пять-семь месяцев на наращивание развёртываемых сил в Румынии и Германии.

«Вы думаете, что русские будут просто так сидеть и смотреть, как американцы собирают армию в 600-700 тыс. человек?» — спросил Джонсон.

Эксперт отметил, что сейчас Вашингтон не в состоянии организовать такую масштабную военную акцию, поскольку общая численность разбросанных по всей планете американских войск составляет около 420-450 тыс. человек.

Джонсон добавил, что если США решат вторгнуться на Украину, то им придётся отозвать своих военных из Африки, Латинской Америки и других регионов.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.

Ранее лидеры ряда западных стран и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину. А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс.

В МИД России при этом обратили внимание, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В качестве примера дипломаты привели такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 7 марта проинформировал, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Президент России Владимир Путин отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.