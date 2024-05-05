Москва, 5 мая, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Запад признаёт ухудшение ситуации на фронте для Украины и теперь вынужден думать, как не проиграть России. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас из уст западных деятелей слышим признания о том, что Украине всё тяжелее и тяжелее», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что оружие, которое идёт на Украину, собирается по всему свету — в этом участвуют более 50 стран. Сначала этим процессом руководили США, а теперь в качестве координирующей структуры поставили НАТО.

Лавров напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин несколько дней назад заявлял, что они никогда не потерпят поражения.

«То есть уже говорят не о том, что надо нанести поражение России, а о том, чтобы они его не потерпели», — обратил внимание министр.

По его словам, подобные высказывания западных деятелей являются достаточно красноречивой характеристикой того, что линия на нанесение России «стратегического поражения» обречена на провал.

Как ранее передавало ИА Регнум, советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает ВС России добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем.

В свою очередь, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без военной помощи Запада Украина капитулирует в течение двух недель.

18 апреля высокопоставленные украинские офицеры заявили изданию Politico, что уже летом 2024 года можно ожидать обрушения фронта ВСУ из-за острого дефицита боеприпасов и подорванного морального духа. Отмечалось, что моральный дух бойцов украинской армии подавлен из-за больших потерь, непрекращающихся ударов и нехватки современного оружия.

Главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер написал, что ВСУ обессилены, деморализованы и отступают, а недостаточная воля европейских стран к сопротивлению и поляризация внутренней политики США выявили слабость Запада, которой воспользовалась Россия.