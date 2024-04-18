Вашингтон, 18 апреля, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Обрушение фронта ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов и подорванного морального духа может произойти уже летом этого года, заявили изданию Politico высокопоставленные украинские офицеры.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Дело не только в том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы. Задержки Запада с отправкой помощи означают, что стране катастрофически не хватает чего-то, что обеспечить ещё сложнее, чем снаряды: боевого духа», — говорится в материале.

Моральный дух военнослужащих подавлен из-за больших потерь на поле боя, непрекращающихся ударов по позициям ВСУ и объектам военной инфраструктуры и нехватки современного вооружения.

По словам офицера ВСУ, в украинской армии никто не верит в бесконечные обещания западных союзников о том, что они будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия без помощи со стороны Соединённых Штатов Америки вынуждена постоянно отступать. Кроме того, в ВСУ наблюдается существенный дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В ходе выступления на неформальном саммите в Брюсселе 17 апреля Зеленский признал продвижение Вооружённых сил России, обвинил европейских союзников в недостаточной поддержке и потребовал больше оружия, бронетехники, беспилотников и артиллерийских снарядов.

Россия неоднократно предупреждала, что западные поставки вооружений никак не влияют на ход специальной военной операции, а лишь затягивают конфликт и истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.