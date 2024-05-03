Москва, 6 мая, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Неделя, состоящая лишь из трёх рабочих дней, началась 6 мая в России. Это следует из утверждённого правительством России производственного календаря на 2024 год.

slightly_different Календарь

Короткая рабочая неделя продлится с 6 по 8 мая, при этом рабочий день 8 мая будет сокращённым. Это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае, на прошлой неделе жители России отмечали Праздник весны и труда и работали лишь два дня на неделе — 2 и 3 мая.

В 2024 году в честь праздника День Победы праздничными считаются 9 и 10 мая, то есть четверг и пятница. Суббота и воскресенье 11 и 12 мая остаются выходными. Таким образом, у граждан России выпало на неделе четыре нерабочих дня.

День Победы отмечают в России и в ряде зарубежных стран 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада, посвящённого празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 3 мая проинформировал, что в параде на Красной площади 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и более 70 единиц техники.