Берн, 3 мая, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Украинские войска обессилены, деморализованы и отступают, а недостаточная воля Европы к сопротивлению и поляризация внутренней политики США выявили слабость Запада, которой воспользовалась Россия. Такое мнение 3 мая высказал главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Вооружённые силы России по мере развития конфликта исправляли свои недостатки и смогли использовать сильные стороны, такие как превосходство в воздухе.

Россия при этом смогла быстро переориентироваться на военную экономику и сейчас выпускает для украинского конфликта больше оружия, чем ей необходимо, отметил Гуйер.

«Тем временем российские войска доминируют на поле боя. Украинцы, уступающие численностью и техникой, отступают обессиленные и деморализованные», — написал он.

Обозреватель уточнил, что, по его мнению, Россия правильно вычислила слабые стороны Запада, такие как хрупкость воли Европы к сопротивлению или поляризация американской внутренней политики.

Гуйер также выразил мнение, что освобождение российскими военными всей территории к востоку от Днепра и заморозка конфликта на этой линии позволят Москве «определить судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов».

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что фронт ВСУ рушится, так как главком украинских войск Александр Сырский сдаёт один посёлок за другим. Он также назвал неправдой заявления о том, что украинский фронт якобы прорвали.

Американская газета The Wall Street Journal 30 апреля написала, что успешные наступательные действия российских войск могут привести к обрушению некоторых из участков фронта ВСУ уже в 2024 году. Как отметил военный аналитик из Австрии Франц-Штефан Гади, ВС России постепенно ослабляют украинскую оборону для появления возможности маневрировать и захватывать тактически и оперативно важные военные объекты.

Позднее в этот же день представитель Национальной разведки США Эврил Хейнс признала прогресс российских военных в зоне СВО. По её словам, американская сторона заметила сдвиг на передовой в пользу России.