Берн, 5 мая, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Швейцария пригласила на саммит по Украине, запланированный на 15–16 июня в Бюргенштоке, лидеров входящих в БРИКС Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, заявила 5 мая в интервью газете Blick президент Виола Амхерд.

ТАСС/ via ZUMA Press Wire

«Мы разослали приглашения на этой неделе. Надеюсь, что будет активное участие стран», — сказала она.

Амхерд заявила о шансе на участие этих четырёх государств в конференции. На неё также пригласили папу Римского Франциска. Президент подчеркнула, что Швейцария должна сделать всё возможное для поддержки Украины. Амхерд намерена присутствовать на конференции.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Швейцарии 2 мая сообщил о решении не приглашать Россию на саммит в Бюргенштоке. Министерство заявило, что представители российских властей якобы делали заявления о нежелании участвовать в мероприятии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день выступила с заявлением, что Москва призывает партнёров не участвовать в саммите, запланированном в Швейцарии. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Москвой, а не на мир.

Белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник 4 мая заявил о бесперспективности швейцарской конференции без участия России. Он также отметил, что приглашение на мероприятие не прислали в том числе Минску.

Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев 4 мая заявил, что никакие инициативы по мирному урегулированию на Украине не принесут результатов без учёта мнения России. Астана также не получила приглашения на саммит в Бюргенштоке.