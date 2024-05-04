Москва, 4 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Без участия России процессы по урегулированию конфликта на Украине невозможны. Об этом 4 мая заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Сейчас много различных инициатив, и есть чёткое понимание того, что без участия России эти процессы невозможны. Конечно же, мнение России надо всегда учитывать в этих процессах», — привело посольство его слова.

Дипломат отметил, что без мнения России будет очень сложно и даже невозможно прийти к какому-либо соглашению.

Абаев также сообщил, что Казахстан не получал приглашения на конференцию по Украине в Швейцарии. При этом Астана готова предоставить свою площадку для переговоров и создать условия для их проведения, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая МИД Швейцарии сообщил, что так называемый «мирный саммит» по ситуации на Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. В Берне уточнили, что Россию не пригласили на мероприятие, уточнив, что на нём будут вести обсуждения на основе так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не собирается принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии и призывает партнёров поступить так же. Она отметила, что Швейцария не может быть площадкой для таких переговоров, так как поддержала киевский режим и заняла антироссийскую позицию.

Инициатива Берна по созыву и проведению «мирной конференции» по украинскому вопросу без участия Москвы и Минска не имеет перспективы и дипломатического смысла, заявил белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник.