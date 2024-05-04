Минск, 4 мая, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Инициатива Швейцарии по созыву и проведению «мирной конференции» по Украине без участия России и Белоруссии не имеет перспективы и дипломатического смысла. Об этом 4 мая заявил белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник.

ТАСС/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire Президент Швейцарии Иньяцио Кассис и президент Украины Владимир Зеленский

Глава МИД Белоруссии, слова которого процитировала «Газета.Ru», указал на бесперспективность инициатив Швейцарии по созыву «мирного саммита» по ситуации вокруг Украины без участия России.

«Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договоренности просто не суждено», — сказал он.

Алейник отметил, что белорусскую сторону Швейцария также не пригласила на это мероприятие.

«Мы исходим из того, что любое мирное урегулирование этого конфликта и любые, скажем так, обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси, они абсолютно бесперспективны», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая МИД Швейцарии сообщил, что так называемый «мирный саммит» по ситуации на Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. В Берне уточнили, что Россию не пригласили на мероприятие, уточнив, что на нём будут вести обсуждения на основе так называемой «формулы мира» главы киевского режим Владимира Зеленского.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не собирается принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии и призывает партнёров поступить так же. Она отметила, что Швейцария не может быть площадкой для таких переговоров, так как поддержала киевский режим и заняла антироссийскую позицию.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 мая заявил, что российская сторона получит тройную пользу от так называемой «мирной конференции» по Украине в Швейцарии. Он уточнил, что это мероприятие станет свидетельством краха так называемой «формулы мира» Зеленского, покажет «полнейшую импотенцию» нынешних западных элит и позволит российским военным продолжать СВО.