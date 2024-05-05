Москва, 5 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором прокомментировала заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом, отметив, что они могут быть связаны с передозировкой каких-либо препаратов.

РИА Новости/Сергей Гунеев Мария Захарова

Как отметила в беседе с РЕН ТВ дипломат, такие слова — это «что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки».

«Передоз», — резюмировала она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 мая глава киевского режима в поздравлении украинцев с праздником Пасхи сделал очень странное утверждение о Боге. По его словам, Бог якобы носит на плече шеврон с флагом Украины, а потому, по мнению Зеленского, является союзником Киева.

Министерство внутренних дел России объявило главу киевского режима и экс-президента Украины Петра Порошенко в розыск. Они оба оказались в базе данных ведомства с пометкой, что их разыскивают по уголовным статьям.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин 4 мая в беседе с ИА Регнум заявил, что объявление в России в розыск Зеленского и Порошенко в совокупности с рядом последующих юридических шагов должно открыть путь к открытому международному трибуналу над ними и их подельниками. Эксперт не исключил, что мировая общественность, включая находящуюся под влиянием западной пропаганды, начала постепенно осознавать истинную роль лидеров киевского режима