Киев, 5 мая, 2024, 12:35 — ИА Регнум. По утверждению главы киевского режима Владимира Зеленского, Бог носит на плече шеврон с флагом Украины. Он заявил об этом 5 мая в видеообращении к согражданам по случаю праздника Пасхи.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом», — сказал Зеленский и назвал Бога союзником Киева.

Он также назвал Россию «старым соседом», который теперь якобы «навеки далёк» от Украины, что, по его утверждению, видит мир и знает Бог.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 мая председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что объявление МВД России Зеленского в розыск является чётким сигналом Москвы о том, что никто не собирается вести с главой киевского режима переговоры. Он подчеркнул, что теперь Зеленский окончательно стал для России преступником и не может рассчитывать на её великодушие.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 4 мая отметил, что Россия объявила в розыск Зеленского из-за того, что тот возглавляет киевский режим, который совершает преступления в новых российских регионах. Карасин уточнил, что Зеленский принимал решения, которые приводили к убийству русских и украинцев.

Ранее в этот же день МВД России объявило главу киевского режима и экс-президента Украины Петра Порошенко в розыск. Их обоих разыскивают по уголовным статьям.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин 4 мая в беседе с ИА Регнум прокомментировал объявление МВД России в розыск Зеленского и Порошенко. По его словам, такой шаг должен в совокупности с рядом последующих юридических шагов открыть путь к открытому международному трибуналу над ними и их подельниками.