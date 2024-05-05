Москва, 5 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Бойцы российской группировки войск «Центр» за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции на Украине уничтожили ещё один танк Abrams ВСУ, сообщил 5 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что подразделения группировки «Центр» также освободили посёлок Очеретино и отразили восемь контратак украинских штурмовиков возле Новокалиново, Очеретино, Соловьёво, Бердычей, Семёновки и Нетайлово в ДНР. Кроме того, они улучшили тактическое положение и нанесли удары по отрядам двух бригад ВСУ возле сёл Архангельское и Новгородское в ДНР.

«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, до этого Конашенков сообщил об уничтожении очередного танка Abrams 3 мая. Его также подбили бойцы группы «Центр». ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих.

4 мая Минобороны опубликовало видео, как российские солдаты уничтожили Abrams и БМП Bradley ВСУ. Для подрыва украинской техники использовали высокоточный артиллерийский управляемый боеприпас «Краснополь» и беспилотники.