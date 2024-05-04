Москва, 4 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams украинской армии с помощью высокоточного снаряда «Краснополь». Об этом 4 мая сообщили в Министерстве обороны.

Кадр из видео

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Отмечается, что американский танк M1 Abrams и БМП Bradley уничтожили в зоне спецоперации операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск Вооружённых сил России «Центр».

«Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» и БПЛА», — проинформировали в ведомстве.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как украинские бойцы быстро вылезли из застрявшего в канаве американского танка и убежали, а затем в Abrams попал управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь». Этот боеприпас наводится на отраженный от цели луч лазера и может управляться в полёте с помощью аэродинамических рулей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» уничтожили танк Abrams ВСУ. Украинские войска также потеряли за сутки до 360 бойцов и две БМП, добавил он.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук 29 апреля рассказал, что бойцы армии России на авдеевском участке успешно эвакуировали с передовой первый американский танк М1 Abrams. Он уточнил, что танк направили на выставку на Поклонной горе в Москве.

Танк Abrams 1 мая доставили на выставку Минобороны на Поклонной горе в Москве. Туда также привезли штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle, созданную на базе Abrams.