Москва, 5 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Подразделения группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю в зоне спецоперации. Об этом 5 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также российские силы нанесли удары по позициям украинских войск в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Запад» <…> нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Новосадовое в ДНР», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Вооружённые силы России отразили шесть атак ВСУ в ЛНР. Штурмовые группы 77-й аэромобильной бригады украинской армии и 1-й бригады нацгвардии пытались атаковать позиции российских сил в районе Стельмаховки.

В результате в зоне действий российской группировки войск ВСУ потеряли до 305 военных и два бронетранспортёра. Кроме того, украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы лишилась орудий Д-20 и М119 производства США, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» калибра 122 мм и четырёх гаубиц Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая бойцы российской армии выбили подразделения ВСУ из крупнейшего укрепрайона в Красногоровке в ДНР и заняли его. Штурмовики действовали при поддержке артиллерии и ВКС.

За неделю в период с 28 апреля до 4 мая Западная группировка войск Вооружённых сил России заняла более выгодные рубежи, отразив 23 контратаки штурмовых групп ВСУ и украинской нацгвардии в районах Червоной Дибровы, Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Терн в ДНР. Также российские военные нанесли удары по формированиям 12 бригад украинской армии.

Потери ВСУ за неделю составили до 975 военнослужащих, танк, три бронемашины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства.

За тот же период в зоне ответственности Южной группировки войск украинские войска потеряли 2325 военных, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.