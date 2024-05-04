Москва, 4 мая, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Западная группировка войск Вооружённых сил России за неделю заняла более выгодные рубежи, отразив 23 контратаки ВСУ. Об этом 4 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В течение недели подразделениями Западной группировки войск заняты более выгодные рубежи, а также нанесено поражение формированиям 12 бригад противника», — сказал он.

Российские военные отразили 23 контратаки штурмовых групп ВСУ и украинской нацгвардии в районах Червоной Дибровы, Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Терн в ДНР.

Генерал сообщил, что потери ВСУ за неделю составили до 975 военнослужащих, танк, три бронемашины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по нефтебазе «Баловное», снабжавшей топливом украинские войска. Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия также уничтожили радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ и пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ.