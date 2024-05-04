Донецк, 4 мая, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Бойцы российской армии выбили подразделения ВСУ из крупнейшего укрепрайона в Красногоровке в ДНР и заняли его, сообщили 4 мая силовые структуры.

Иван Шилов ИА Регнум

«Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника», — процитировало собеседника издание KP.RU.

Журналистам также сообщили, что российские подразделения продолжают зачистку отдельных очагов сопротивления противника. Минобороны России не сообщало в последнее время о действиях российской армии в этом районе.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские подразделения освободили за неделю Новобахмутовку, Семёновку и Бердычи на территории ДНР. Бойцы ВС РФ за это время также отразили 66 контратак украинских боевиков. ВСУ потеряли на этом направлении 2405 военных, три танка, 20 боевых бронемашин, 27 автомобилей и 33 орудия артиллерии.

В конце апреля советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военные оставили позиции на одном из основных укрепрайонов в Красногоровке. По его данным, российские войска наступают на город с нескольких направлений.