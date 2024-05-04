Москва, 4 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за неделю 2325 военных в зоне ответственности Южной группировки войск Вооружённых сил России. Об этом 4 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии», — сказал он.

Кроме того, российские военные уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.

Генерал отметил, что подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили четыре контратаки и нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трёх штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за сутки почти 700 военнослужащих на двух направлениях в зоне специальной военной операции. Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области, украинские силы потеряли до 355 военнослужащих. Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР, потери ВСУ составили до 340 военных.