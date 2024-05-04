Москва, 4 мая, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили дрон ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом 4 мая сообщило Министерство обороны.

РИА Новости/Станислав Красильников

Уточняется, что российские военные пресекли очередную попытку Киева провести террористическую атаку беспилотником самолётного типа по территории России около 17:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области два беспилотника украинских войск. Отмечалось, что киевский режим использовал для попыток теракта по территории России дроны самолётного типа.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что армия России за неделю сбила 15 американских ракет АТАСМS ВСУ. Силы ПВО также сбили за неделю 17 управляемых авиабомб Hammer французского производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», добавил он.

В военном ведомстве накануне рассказали, что российские силы ПВО в ночь на 3 мая сбили шесть дронов ВСУ над двумя российскими регионами. В Минобороны уточнили, что пять БПЛА сбили над Белгородской областью и ещё один ― над Крымом.