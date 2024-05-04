Белгород, 4 мая, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Над Белгородской областью российские силы противовоздушной обороны сбили 4 мая два украинских дрона, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомство сообщило, что киевский режим в 13:15 мск попытался осуществить очередную террористическую атаку на российские объекты. При этом ВСУ использовали беспилотники самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, военное ведомство утром 3 мая проинформировало о том, что за ночь силы ПВО сбили над Белгородской областью пять беспилотников.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка. В результате пострадал один из трёх людей, ехавших в автобусе. На следующий день, 4 мая, глава региона сообщил об атаке украинского дрона на село Вергилевка в Белгородском районе.