Москва, 29 апреля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Российские военнослужащие успешно эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams на авдеевском участке, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Он добавил, что скоро все желающие смогут увидеть этот танк в Москве на выставке на Поклонной горе.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы группировки войск «Центр» три дня вели слежку за танком Abrams производства США, перед тем как подбили боевую машину «Ланцетом». Командир взвода специального назначения с позывным Игла рассказал, что расчёт в первый день танк выслеживал и обнаружил, но поразить Abrams не удалось, противник серьёзно его защищал. Российский беспилотник глушили системы РЭБ. Расчёту приходилось много летать и наблюдать за американской техникой. Abrams всё время менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку. В день боевого применения расчёт рано вылетел на позиции. Бойцы нашли цель, зашли на неё по ветру и попали. Долгая и кропотливая работа принесла результат, заключил Игла.

Перед Музеем Победы на Поклонной горе 1 мая откроется выставка трофейной техники, на которой представят более 30 образцов военной техники производства 12 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. На экспозиции также продемонстрируют образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение украинских неонацистов.