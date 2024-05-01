Москва, 1 мая, 2024, 11:18 — ИА Регнум. На выставку Министерства обороны перед музеем Победы на Поклонной горе доставили американские танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Об этом 1 мая сообщили в военном ведомстве.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США», — проинформировали в Минобороны.

Уточняется, что российские военные захватили обе американские боевые машины во время наступления у Бердычей на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации.

В ведомстве отметили, что главное предназначение созданной на базе танка Abrams штурмовой инженерной машины — проделывание проходов в минных полях.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные успешно эвакуировали с передовой первый американский танк М1 Abrams ВСУ на авдеевском участке. Он уточнил, вскоре эту бронемашину смогут увидеть все желающие на выставке в Москве.

На выставку Минобороны на Поклонной горе 30 апреля доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США. В военном ведомстве отметили, что её также захватили на авдеевском направлении.

До этого на Поклонную гору в Москве доставили в числе прочих трофейных бронемашин числе немецкий и украинский танки Leopard 2A6 и T-72. Перед этим на выставку доставили американские БМП М2 Bradley, БТР International MaxxPro и шведскую БМП CV90.