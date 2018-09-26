Вашингтон, 4 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Украина будет вынуждена отказаться от части территорий в ходе потенциальных переговоров с Россией. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Alessandro della Valle/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Им определённо придётся отказаться от некоторых территорий. В обмен на это они смогут контролировать часть своей страны», — сказал он.

По словам военного, если киевский режим сядет за стол переговоров, то Украине больше не придётся терять территории и бойцов.

Дэвис подчеркнул, что условия мирного договора не будут такими, какими бы их хотел видеть Киев, но если не начать переговоры, то Украину ждут ещё более масштабные разрушения.

Он добавил, что у ВСУ нет шансов удержать линию фронта и тем более провести новое наступление.

Как ранее передавало ИА Регнум, экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что настоящие друзья украинского народа должны немедленно поспособствовать мирным переговорам Москвы и Киева, а не разжигать конфликт поставками оружия.

По словам полковника ВС США в отставке Лоуренса Уилкерсона, если Вооружённые силы России продолжат наступать в нынешнем темпе, то возьмут под контроль Одессу, а под контролем Украины не останется ничего, кроме Киева.

Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз напомнил, что Россия готова вести переговоры по Украине. Он подчеркнул, что они должны учитывать реальные обстоятельства и нельзя в этом вопросе опираться на пожелания, появившиеся после употребления некоторыми психотропных средств.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта, заявил 12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.