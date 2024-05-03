Берн, 3 мая, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Настоящие друзья украинского народа должны немедленно поспособствовать мирным переговорам России и Украины, а не разжигать конфликт поставками оружия. Такое заявление сделал 2 мая экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, как мы говорим, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остаётся на сегодняшний день», — отметил Шуленбург.

Как пояснил экс-помощник генсека ООН, мирное соглашение является единственным спасением для Украины, без него она рискует уменьшиться в размерах, как из-за военных действий, так и из-за внутренних политических процессов.

По мнению дипломата, Украину и украинцев страны Запада попросту обманули, сделав заложниками своих геополитических интересов. И теперь украинцы гибнут на поле боя, а их страна разрушается. Шуленбург указал, что у Украины больше нет будущего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей Конгресса США Адам Смит, наилучший для Киева возможный исход украинского конфликта заключается в сохранении «того, что у них есть» на сегодняшний день.

При этом Смит подчеркнул, что США необходимо «агрессивнее» пытаться искать способы вести прямые переговоры с Россией по вопросу завершения украинского конфликта.

Как заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, если Вооружённые силы России продолжат наступать в нынешнем темпе, то возьмут под контроль Одессу, а под контролем Украины не останется ничего, кроме Киева.

В конце марта текущего года президент Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи в рамках специальной военной операции и обеспечения безопасности в новых регионах.