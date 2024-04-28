Вашингтон, 28 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Если Вооружённые силы России продолжат наступать в нынешнем темпе, то возьмут под контроль Одессу, а под властью Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил 28 апреля полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Попытки Запада повлиять на исход конфликта поставками оружия Вооружённым силам Украины не приносят успеха, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность, что от неё не останется ничего, кроме Киева, где сидит (глава киевского режима. — Прим. ред.) Владимир Зеленский», — заявил Уилкерсон.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска, обладая преимуществом в силах и средствах, активно действуют на фронте и добиваются тактических успехов на целом ряде направлений. ВСУ отступили из Бердычей, Семёновки и Новомихайловки, подтвердил Сырский.

Также 28 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населённый пункт Новобахмутовка в ДНР. Днём ранее, 27 апреля, Конашенков проинформировал, что подразделения Южной группировки ВС РФ за неделю освободили два населённых пункта в ДНР — Новомихайловку и Богдановку и продвинулись в глубину обороны противника.

Военнослужащие ВСУ, недовольные новым командованием, отказываются исполнять его приказы, и руководство армии ничего не может с этим сделать, отмечал ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Косвенные признаки указывают на зреющий в недрах ВСУ бунт, добавил эксперт.