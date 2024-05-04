Белгород, 4 мая, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал село Вергилевка в Белгородском районе. Об этом 4 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Село Вергилевка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — написал он.

Гладков уточнил, что в результате атаки выбило окна в частном жилом доме и получили повреждения два автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Гладков сообщил, что при атаке беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобильную газозаправочную станцию в Шебекино загорелся резервуар для хранения газа. По его словам, на тот момент на рабочем месте находилась только одна сотрудница, сумевшая самостоятельно эвакуироваться. Она не пострадала.

Ранее в этот же день глава Белгородской области написал, что при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги.

Гладков 3 мая сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал автобус под Белгородом. В результате пострадал один мирный житель.