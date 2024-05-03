Белгород, 3 мая, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи, 3 мая уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили пять вражеских беспилотников в небе над Белгородской областью, ещё один — над территорией Крымского полуострова.

Как передавало ИА Регнум, накануне в Минобороны сообщили, что украинские войска 2 мая около 18:30 мск предприняли попытку атаковать объекты на российской территории. Силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Крыма. В течение суток 2 мая российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ в Белгородской области.

Министерство обороны утром 2 мая сообщило, что ночью силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА, в том числе над Курской, Ростовской и Орловской областями.