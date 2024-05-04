Минск, 4 мая, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Без участия России и Белоруссии инициатива Швейцарии по организации конференции по урегулированию украинского кризиса не имеет смысла. Такое мнение 4 мая высказал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

Известия/Тарас Петренко

Глава внешнеполитического ведомства уверен, что достичь результата на такой встрече не получится. Он отметил бесперспективность тех инициатив, которые звучали из Швейцарии по созыву «мирного» саммита по Украине без участия России.

«Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договоренности просто не суждено», ― процитировал Алейника телеканал РЕН ТВ.

Министр также добавил, что Минск тоже не получил приглашения на эту встречу.

Как сообщало ИА Регнум, так называемая «мирная конференция» по ситуации на Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. В МИД Швейцарии заявили, что не пригласили на неё Россию. В ведомстве уточнили, что обсуждения на мероприятии будут вести на основе так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 мая заявил, что без участия России в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии нельзя говорить о серьёзных ожиданиях от неё. Представитель Кремля подчеркнул, что эта инициатива явно не нацелена на результат.

В посольстве России в Швейцарии подчеркнули, что обсуждение мирного процесса по Украине без участия Москвы не имеет никакого смысла.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не намерена участвовать в конференции по Украине в Швейцарии и призывает партнёров поступить так же. Дипломат подчеркнула, что Швейцария не может быть площадкой для переговоров по украинской ситуации, потому что поддержала Киев и заняла антироссийскую позицию.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Россия получит пользу от так называемой «мирной конференции» по Украине, причём тройную. По его словам, это мероприятие станет свидетельством краха так называемой «формулы мира» Зеленского, личное присутствие которого на конференции покажет его интеллектуальную никчёмность. Также встреча покажет «полнейшую импотенцию» нынешних западных элит, а также позволит Вооружённым силам России и дальше без помех и оглядок продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.