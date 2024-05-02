Москва, 2 мая, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Без участия России в «мирной» конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине нельзя говорить о серьёзных ожиданиях, заявил на брифинге 2 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Баранов Владимир/Global Look Press

«О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — заявил представитель Кремля.

По его словам, эта инициатива явно не нацелена на результат.

Так называемая мирная конференция по ситуации на Украине пройдёт 15–16 июня 2024 года в Бюргенштоке. По просьбе украинской стороны Швейцария выслала приглашения свыше 160 делегациям. Однако Россию на неё не пригласили. На мероприятия обсудят «формулу мира», предложенную главой киевского режима Владимиром Зеленским. Российская сторона считает, что «формулу мира» Зеленского нельзя рассматривать в качестве фундамента для урегулирования конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 11 апреля заявил, что Россию не пригласили принять участие в конференции по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии, заявляя при этом, что без Москвы решить этот вопрос невозможно. Российский лидер назвал такую ситуацию паноптикумом. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но её даже не приглашают.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что Москва не примет участия в «мирной» конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Дипломат подчеркнула, что проведение форума в предложенном формате лишено смысла, так как его посветят продвижению «формулы Зеленского». Также она заявила, что Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, ведь Берн утратил нейтральный статус.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что Москва готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий.