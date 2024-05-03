Москва, 3 мая, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Россия получит тройную пользу от так называемой «мирной конференции» по Украине, которая пройдёт в Швейцарии в июне. Об этом 3 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Известия/Эдуард Корниенко Дмитрий Медведев

«В чём для России польза от швейцарской «мирной конференции»? Польза тройная», — написал он.

По его словам, во-первых, это мероприятие станет свидетельством краха так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, личное присутствие которого на конференции покажет его интеллектуальную никчёмность.

Во-вторых, встреча покажет «полнейшую импотенцию» нынешних западных элит, которые по прямому указани. США произвели «болезненную самокастрацию своих возможностей» по урегулированию украинского конфликта, продолжил Медведев.

«В-третьих, она позволит нашим Вооружённым силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то <…> [нереалистичные] «мирные инициативы» продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулёзную работу по окончательному развалу политического режима б. (бывшей. — Прим. ред.) Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации», — подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая МИД Швейцарии проинформировал, что так называемая мирная конференция по ситуации на Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Швейцарская сторона отметила, что не пригласила на неё Россию, и уточнила, что обсуждения на мероприятии будут вести на основе так называемой «формулы мира» Зеленского.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что без участия России в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии нельзя говорить о серьёзных ожиданиях от неё. Представитель Кремля подчеркнул, что эта инициатива явно не нацелена на результат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 мая заявила, что российская сторона не намерена участвовать в конференции по Украине в Швейцарии и призывает партнёров поступить так же. Дипломат подчеркнула, что Швейцария не может быть площадкой для переговоров по украинской ситуации, потому что поддержала Киев и заняла антироссийскую позицию.