Берн, 2 мая, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Обсуждение мирного процесса по Украине без участия Москвы не имеет никакого смысла. Об этом 2 мая заявили в посольстве России в Швейцарии.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Так диппредставительство прокомментировало решение швейцарских властей провести 15–16 июня конференцию по украинскому урегулированию, не приглашая на неё Россию.

«Приняли к сведению сообщение внешнеполитического ведомства. Наша позиция остаётся неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет смысла», — отметили в посольстве.

Там добавили, что на деле проведение конференции является не более чем продавливанием «формулы мира» лидера киевского режима Владимира Зеленского, которая представляет собой набор ультиматумов.

Как ранее передавало ИА Регнум, МИД Швейцарии сообщил, что Россию не пригласили на конференцию по Украине, запланированную на 15 и 16 июня в городе Бюргеншток. Основанием для такого решения назвали якобы имевшие место публичные заявления представителей руководства России, что Москва не заинтересована в этой конференции.

Правительство Швейцарии 10 апреля заявило, что конференция по Украине состоится в городе Бюргеншток в июне 2024 года. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 апреля назвал бессмысленными переговоры по ситуации на Украине без участия представителей России. Он также отметил, что ещё нужно понять, какие условия мирного процесса собираются обсуждать на конференции в Швейцарии.

Президент России Владимир Путин назвал паноптикумом запланированную в Бюргенштоке конференцию. Он отметил, что на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», подчеркнула она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Берн уже утратил, отметила представитель министерства.