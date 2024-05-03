Москва, 3 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Россия жестко ответит в случае ограничений на проход её судов в Балтийском море, заявила на брифинге 3 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жёсткие ответные меры», — заявила дипломат.

Она обратила внимание на спекуляции в датских СМИ о возможных ограничениях на проход российских танкеров с нефтью в Балтийском море. В качестве предлога для введения подобного рода ограничений указали «угрозу экологической катастрофы», по причине якобы имевшего место использования российской стороной судов, непригодных для судоходства. В ответ на это российский дипломат напомнила о подрыве «Северных потоков», который спровоцировал чудовищный экологический ущерб в регионе.

Официальный представитель российского МИД также напомнила, что, согласно Копенгагенскому трактату 1857 года и положениям конвенции ООН по морскому праву 1982 года, все суда, включая российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через Балтийские проливы.

Как сообщало в ноябре 2023 года ИА Регнум, Дания может начать инспектировать танкеры с российской нефтью в своих водах, а в случае необходимости блокировать их. Речь шла о танкерах, которые следуют транзитом через датские проливы без западной страховки. При этом сообщалось, что многие поставки российской нефти якобы осуществляются на старых судах, у которых повышен риск поломки или разлива.

По данным западных СМИ, около 60% морских поставок российской нефти осуществляются по Балтийскому морю.

В мае того же года Еврокомиссия предложила запретить вход в европейские порты и шлюзы судам, с помощью которых могут пытаться обойти потолок цен в отношении российской нефти.