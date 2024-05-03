Москва, 3 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Руководство России и Таджикистана намерено продолжить пресекать попытки нагнетать ситуацию вокруг мигрантов. Об этом заявили президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре 3 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

Политики входе телефонного разговора выразили уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определённых сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекать.

Нельзя позволить, чтобы действия тех, кто нагнетает ситуацию вокруг мигрантов, причиняли ущерб братским отношениям между народами России и Таджикистана, проверенным временем, подчеркнули в Кремле.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с террористической угрозой и в миграционной сфере. Москва и Душанбе условились совершенствовать механизмы взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

Также Путин и Рахмон обсудили вопросы совместного участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых Дню Победы. Президент Таджикистана будет присутствовать на праздновании 9 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля в Казани Путин и Рахмон провели встречу, на которой президент России заявил, что обе страны всегда решали проблемы, если они возникали в двусторонних отношениях.

Рахмон 9 апреля призвал сограждан проявлять политическую бдительность. Он заявил, что нужно так воспитывать детей, чтобы заинтересованные силы не могли их использовать в преступных целях.

В Душанбе 29 апреля вручили ноту послу России Семёну Григорьеву. МИД Таджикистана заявил, что зафиксировал в России якобы имеющее место «предвзятое и негативное отношение» к гражданам среднеазиатской республики.

За два дня до этого, 27 апреля, таджикское внешнеполитическое ведомство порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию без крайней необходимости.