Казань, 21 февраля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил президент Владимир Путин 21 февраля на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Казани.

Кадр из видео

«Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям», — сказал Путин.

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Он также поблагодарил коллегу за приезд. Рахмон в свою очередь поблагодарил за приглашение и пожелал российскому президенту крепкого здоровья и «стальных нервов».

Ранее Путин провёл встречи с лидерами других стран, прибывшими в Казань на открытие международного турнира «Игры будущего». От встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Казахстанский лидер подчеркнул, что Россия под руководством Путина достигла значительных успехов. Он также предложил следующие игры провести в Казахстане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером назвал игры, которые пройдут в Казани, необычным, но перспективным направлением в спорте. Также на открытие турнира прибыли глава Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и президент Киргизии Садыр Жапаров.

«Иры будущего» стартуют в Казани 21 февраля и будут длиться до 3 марта. На соревнования прибыли более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из более чем из 100 государств. Путин прибыл в город для участия в церемонии открытия турнира.