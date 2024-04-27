Душанбе, 27 апреля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Таджикистан рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию на любых видах транспорта, если у граждан нет острой необходимости в совершении таких поездок.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующее заявление 27 апреля опубликовал МИД Таджикистана.

«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 апреля МИД РФ опубликовал ответ официального представителя Министерства Марии Захаровой на вопрос СМИ «относительно въезда граждан Таджикистана на территорию РФ».

Сложности на сухопутных участках границы России и Казахстана связаны с повышенными мерами безопасности, предпринятыми после теракта в «Крокус Сити Холле», а также в связи с сохранением террористической угрозы, сообщила Захарова.

Сотрудники органов пограничного контроля проводят проверочные мероприятия, причём контроль осуществляется вне зависимости от гражданства пересекающих границу, сказала официальный представитель МИД.

Также она подчеркнула, что информация в сообщениях СМИ о количестве «застрявших» у пограничных переходов автотранспортных средств преувеличена, а общее число автомобилей в очередях в настоящее время не превышает тридцати.