Душанбе, 29 апреля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Таджикистана 29 апреля вручило ноту послу России Семёну Григорьеву, заявив, что Москва якобы нарушает права таджикистанских граждан. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС Здание посольства РФ в Таджикистане. Душанбе

«С. В. Григорьеву была вручена нота МИД Таджикистана с констатацией серьёзной озабоченности», — говорится в сообщении.

По данным Душанбе, в Россия якобы происходят случаи предвзятого и негативного отношения к гражданам Таджикистана, а также нарушают их права и свободы.

Министерство назвало сложившуюся ситуацию несовместимой с духом и традициями российско-таджикских отношений.

Как сообщало ИА Регнум, президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал сограждан воспитывать своих детей так, чтобы они не пятнали честь народа. Также нельзя допустить чтобы таджикская молодёжь стала игрушкой в руках чужих сил, добавил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля провёл встречу с Рахмоном в Казани. Он отметил успешное развитие двусторонних отношений, а также заявил, что не было таких проблем между странами, которые бы Москва и Душанбе не могли решить.