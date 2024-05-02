Москва, 2 мая, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Днепр» уничтожила в ходе ударов по ВСУ в контролируемых Киевом частях Запорожской и Херсонской областей орудие М119 американского производства, 2 мая сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kevin Payne М119

«Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США», — сообщил Конашенков.

Российские военные нанесли удары по ВСУ в Запорожской области в районе Орехова и в Херсонской области в районе посёлка Ивановка и сёл Михайловка и Тягинка.

Официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил также, что ВСУ в ЛНР потеряли за сутки более 150 военных, а также танк и пять автомобилей. Российские военные группировки войск «Запад» нанесли удары по артиллерийской установке Krab производства Польши, американским гаубицам М777 и М198, САУ «Акация», двум гаубицам Д-30 и орудию Д-20.

Бойцы группировки «Запад» улучшили за сутки положение на переднем крае и нанесли удары по ВСУ в Харьковской области в районе Купянска, посёлка Боровой и села Синьковка. Они отразили зпять контратак ВСУ возле посёлка Новосёловского и села Стельмаховки в ЛНР и села Кисловки в Харьковской области, отметил Конашенков.