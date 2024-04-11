Москва, 11 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Проведение каких-либо переговоров по ситуации на Украине без участия России является бессмысленным, заявил журналистам 11 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он ответил на просьбу прокомментировать планы проведения так называемой мирной конференции, которая будет организована в Швейцарии в июне 2024 года и на которой предполагается обсудить ситуацию на Украине.

«Сначала надо понять, о чём там идёт речь, о какой «формуле мира». Это первое. Второе — мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России — он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую», — сказал пресс-секретарь глава государства.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия открыта для переговоров и что именно переговоры — предпочтительный способ решения задач, напомнил Песков. Однако в условиях, когда киевский режим сам себе запретил переговоры с Россией, перспективы диалога пока не видно, добавил он.

«Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса, этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач, но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди», — заявил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля правительство Швейцарии заявило, что конференция по Украине состоится в городе Бюргеншток в июне 2024 года. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.