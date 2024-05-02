Москва, 2 мая, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям наёмников «иностранного легиона», сообщил 2 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников «иностранного легиона», — заявил генерал-лейтенант.

Конашенков уточнил, что российские военные нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка в Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг» составили 270 военных. Бойцы Вооружённых сил России ликвидировали украинский танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российская армия поразила 152 мм гаубицу «Мста-Б», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

Как сообщало 2 мая ИА Регнум, расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» из состава российской группировки войск «Запад» нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на купянском направлении. Удар по цели, выявленной воздушной разведкой, наносился с расстояния более 30 километров. Большая площадь поражения РСЗО «Ураган» позволяют вести эффективную контрбатарейную борьбу, отметили в российском оборонном ведомстве.

Конашенков сообщил 2 мая, что российская армия полностью освободила от ВСУ село Бердычи в ДНР. По его словам, военные российской группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли удары по позициям ВСУ у Воздвиженки, Калиново, Соколи, Новопокровского и Прогресса в ДНР.

Ранее в этот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР.