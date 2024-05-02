Москва, 2 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью освободили от ВСУ село Бердычи в ДНР. Об этом 2 мая рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Илья Питалев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населённый пункт Бердычи Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также военные группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли удары по позициям нескольких бригад ВСУ у Воздвиженки, Калиново, Соколи, Новопокровского и Прогресса в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Конашенков рассказал, что группировка войск «Центр» ВС России освободила населённый пункт Новобахмутовка в ДНР. Российские военные также за сутки нанесли удары по трём бригадам украинских войск, добавил он.

В Минобороны 23 апреля рассказали, что армия России полностью освободила от украинских войск населённый пункт Семёновка в ДНР. Отмечалось, что группировки российских войск «Запад» и «Юг» за сутки улучшили тактическое положение.

Ранее в этот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР. Глава ведомства подчеркнул, что российские военные владеют инициативой в зоне СВО и продолжают выдавливать бойцов ВСУ с занимаемых позиций.