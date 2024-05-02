Купянск, Украина, 2 мая, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника на купянском направлении специальной военной операции. Об этом 2 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты РСЗО «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удар по скоплению техники боевиков ВСУ на купянском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885974" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчетов РСЗО Ураган

Удар по цели, выявленной воздушной разведкой, наносился с расстояния более 30 километров. В Минобороны отметили, что высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО «Ураган» позволяют вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции украинских войск, нарушая пути снабжения.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы России за сутки нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ и улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. В ходе боевых действий украинские войска потеряли до 30 военнослужащих, гаубицу FH-70 британского производства, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».