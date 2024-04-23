Москва, 23 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в Донецкой Народной Республике, заявил 23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

РИА Новости/ Константин Михальчевский

«В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — заявил Шойгу на заседании Коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в настоящее время идёт расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке. Российские военные владеют инициативой и продолжают выдавливать бойцов ВСУ с занимаемых позиций, на противника постоянно оказывается огневое воздействие, что не позволяет ему удерживать линию обороны, уточнил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 апреля глава Минобороны заявил, что с начала проведения специальной военной операции России армия Украины потеряла почти полмиллиона военнослужащих. Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, добавил министр.

Также он объявил, что Вооружённые силы России повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного вооружения на Украине.