Москва, 2 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия голословны и ничем не подкреплены. Об этом 2 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

MOD Russia/Global Look Press Учения воск РХБЗ РФ

«Мы видели новости на этот счёт. Как всегда, такие объявления звучат голословно и ничем не подкреплены», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва была и остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что высказываемые США обвинения в адрес России в якобы использовании химического оружия на Украине не имеют под собой никаких оснований. Он пояснил, что США таким образом хотят запугать партнёров, включая Китай, с целью перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества.

Минфин США 1 мая опубликовал расширенный список антироссийских санкций. Под ограничения попали Войска радиационной химической и биологической защиты Вооружённых сил России, авиакомпания «Победа», автозавод «Урал» и другие предприятия и организации.

Украинские войска 10 апреля применили химическое оружие у Клещеевки на артёмовском направлении в ДНР. Согласно заключению эксперта, Киев использовал боеприпасы с газом, который раздражает слизистые оболочки человека и может привести к ожогам верхних дыхательных путей.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин 25 марта рассказал, что ВСУ неоднократно применяли против российской армии американские химические боеприпасы. Он подчеркнул, что Москва регулярно обращает внимание на факты применения киевским режимом химоружия в различных международных профильных организациях.