Вашингтон, 2 мая, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Высказываемые США обвинения в адрес России в якобы использовании химического оружия на Украине не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова 2 мая привела дипмиссия России в Telegram-канале.

Lance Cpl. Weston Brown/Global Look Press

По словам дипломата, официоз США вносит самые различные меры в категорию «безальтернативных» шагов для противостояния России.

«В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкреплённые обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», — сказал он.

США таким образом хотят запугать партнёров, включая Китай, с целью перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества, пояснил Антонов.

Дипломат уточнил, таким образом американская сторона хочет нанести удар по российским высокотехнологическим, транспортным и энергетическим компаниям, чтобы выбить с рынков конкурентов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля украинские войска применили химическое оружие у Клещеевки на артёмовском направлении в ДНР. Согласно заключению эксперта, Киев использовал боеприпасы с газом, который раздражает слизистые оболочки человека и может привести к ожогам верхних дыхательных путей.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин 25 марта рассказал, что ВСУ неоднократно применяли против ВС России американские химические боеприпасы. Он уточнил, что Россия регулярно обращает внимание на факты применения киевским режимом химоружия в различных международных профильных организациях.

Замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский в начале марта сообщил, что украинская сторона предприняла несколько попыток применить химическое оружие в зоне спецоперации. Он добавил, что Россия сорвала эти провокации.