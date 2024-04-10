Москва, 10 апреля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины применили химическое оружие в районе Клещеевки на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает «РИА Новости», опубликовав видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно заключению эксперта, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека.

Предположительно, речь идёт о белом фосфоре (вещество — М-15), который вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей.

Уточняется, что украинские военные использовали БПЛА, с которых сбрасывали эти стеклянные колбы.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу передали доказательства применения Украиной запрещённых веществ в ходе военных действий.

В феврале того же года ФСБ распространила информацию о предотвращённом теракте с использованием химоружия в Запорожской области. Теракт пытались осуществить украинские граждане по заданию спецслужб республики.

В декабре начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов информировал, что в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.