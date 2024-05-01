Вашингтон, 1 мая, 2024, 20:45 — ИА Регнум. США расширили антироссийские санкции, под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран. Об этом сообщил американский минфин на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ограничения в отношении авиакомпании обоснованы тем, что она, по мнению минфина США, занимается деятельностью в секторе экономики России, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы.

Также санкции введены против Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России.

Кроме того, под ограничения попали структуры группы «Сибантрацит», автозавод «Урал», а также 16 судов. Под новое расширение санкций попали компании из Китая и Турции, а также три фирмы из ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля президент США Джо Байден продлил на год режим санкций в отношении России в связи с якобы ведущейся правительством РФ «вредоносной деятельностью» за рубежом.

20 марта США расширили антироссийские санкции, распространив их ещё на две компании и двух физлиц. Под санкции попали Агентство социального проектирования и группа компаний «Структура». Последняя специализируется на разработке программного обеспечения. США также ввели санкции против Ильи Гамбашидзеи Николая Тупикина, связанных с вышеупомянутыми компаниями.

Российские официальные лица неоднократно говорили о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что ограничения повлекли за собой новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.