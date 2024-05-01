Брянск, 1 мая, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку с помощью БПЛА, уничтожив воздушную цель в небе над Брянской областью. Об этом вечером 1 мая сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Обоянским районом. До этого в Курской, а также в Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 мая, по данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА противника, три из которых были перехвачены над Воронежской областью и ещё по одному — над Белгородской, Курской и Рязанской областями. В среду днём российские военные уничтожили ещё один украинский дрон над территорией Белгородской области.