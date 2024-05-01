Орел, 2 мая, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Украинские беспилотные летательные аппараты в ночь на 2 мая атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Орловская область в очередной раз подверглись атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — написал Клычков в своём Telegram-канале.

По его словам, ряд домовладений остался без света. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб для устранения последствий атаки и восстановления электроснабжения районов.

Вечером 1 мая в Белгородской, Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Курской области один украинский БПЛА, ещё один дрон российские военные перехватили в Брянской области.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, при атаке украинского беспилотника повреждения получила линия электропередачи, из-за чего жители посёлка Поныри остались без света. Глава региона отметил, что прибывшие на место происшествия аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.